Armador de ferragens fratura dedo em acidente entre bicicleta e moto

ANDRADINA – Um armador de ferragens da construção civil, de 73 anos, residente na Vila Mineira, fraturou um dos dedos da mão direita ao se envolver em acidente de trânsito no início da tarde de segunda-feira, 20, no cruzamento das ruas Rodrigues Alves com Nove de Julho, centro. Ele só foi ate a UPA – Unidade de Pronto Atendimento no dia seguinte ao acidente, quando já não aguentava mais de dor. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil na terça-feira, 21 (feriado de Tiradentes). Ele deve ficar 30 dias parado devido a fratura.

Segundo informações dele no plantão policial, ele seguia normalmente de bicicleta pela rua Rodrigues Alves, sentido das ruas Alexandre Salomão, para a rua Jesus Trujillo (centro/bairro), após retornar do almoço e logo depois de passar pelo cruzamento citado, foi acertado na traseira da bicicleta por uma motocicleta Titan, na cor vermelha, cujo condutor informou que não o tinha visto.

Com o choque os dois caíram no asfalto, tendo o armador levado a pior, sofrendo escoriações no rosto e a fratura no dedo da mão direita. O condutor da motocicleta sofreu escoriações leves. Os dois conversaram na hora e não foi registrado boletim de ocorrência, mas com as dores intensas durante a tarde, o homem de 73 anos precisou procurar atendimento na UPA, onde exames de raio X constataram a lesão em um dos metatarsos.

Tanto motocicleta, como bicicleta praticamente não sofreram danos.