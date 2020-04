Motorista de Três Lagoas se envolve em acidente em Andradina

ANDRADINA – O Motorista profissional R. B., de 68 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, saiu ileso de um acidente de trânsito na manhã de sexta-feira (17), no quilômetro 643 da rodovia Marechal Rondon, altura do quilômetro 643, próximo de uma base de apoio da concessionária da rodovia. O resgate da empresa chegou a ser acionado, mas não precisou intervir. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

Segundo informações do motorista, ele seguia pela Rondon com um Toyota Corolla, na cor preta, depois de sair de sua cidade de origem, e tinha como destino a cidade de Teodoro Sampaio, onde iria no velório de um amigo e, ao alcançar o quilômetro 643, um veículo na cor branco, que estava à sua frente seguindo pela pista da esquerda, saiu repentinamente de para a direita sem dar seta.

Para não bater no veículo, ele desviou bruscamente a direção do veículo, passou por cima do canteiro central de escoamento de águas pluviais e parou na pista do lado contrário ao que seguia. Ele ainda bateu forte contra a mesma canaleta. Por sorte fazia uso do cinto de segurança e isso evitou que ele sofresse ferimentos.

Com o choque violento contra a canaleta, o Corolla teve os dois parachoques (dianteiro e traseiro), danificados. Um guincho da concessionária retirou o veículo do local e o encaminhou até o trevo de Andradina, onde o motorista profissional encaminhou-o a uma oficina mais próxima, para que providenciasse os reparos e ele retornasse para sua cidade.