Rapaz é preso acusado de furto em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira, 17, o jovem Fabrício Borges Macedo, de 22 anos, acusado de praticar um furto de um comércio localizado na rua Olavo Bilac, centro de Castilho. Encaminhado para a Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu na carceragem até saber da decisão do juiz em audiência de custódia virtual. Os produtos recuperados foram devolvidos ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu quando o proprietário do estabelecimento escutou barulho vindo do interior do imóvel, tendo ele acionado a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. O acusado ainda tentou fugir mas foi capturado próximo dali.

Ele havia sido preso recentemente em outra cidade por cometer o mesmo tipo de crime e havia ficado poucos dias preso.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia virtual o juiz decidiu que ele deve responder ao processo preso, determinando seu recolhimento ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.