Motociclista tem lesão grave ao bater em carro na João Arruda Brasil

ARAÇATUBA – Um motociclista sofreu uma grave lesão na altura do tornozelo direito, ao bater a moto que conduzia em um carro na tarde deste sábado (18), na avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba (SP). Ele chegou a ficar preso debaixo do automóvel e foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento à ocorrência foi feito às 13h46.

Segundo o que foi relatado, o motociclista conduzia uma moto de alta cilindrada pela avenida. No cruzamento com a rua Bastos Cordeiro, ele atingiu a lateral de um GM Astra, que estaria fazendo uma conversão pelo canteiro central da via.

Com o impacto, a vítima foi parar debaixo do carro, que ficou sobre o canteiro central, e teve que ser retirada por populares, antes da chegada do resgate.

Até as 18h o hospital não havia fornecido informações sobre o estado de saúde do paciente, que não teve o nome divulgado.

A reportagem do Hojemais Araçatuba foi procurada por uma pessoa que disse ter passado momentos antes da colisão pela avenida e informou que o trânsito estava bastante tranquilo.

