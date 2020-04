Três pessoas morrem em acidente entre carreta e dois automóveis

Batida foi entre um Grand Siena, Vectra e uma carreta Scânia e provocou a morte de três pessoas.

PARAPUÃ – Um grave acidente fez vítimas próximo a Parapuã na tarde deste sábado, 18, na SP-294 a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo a Parapuã matou três pessoas.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias no local do acidente, dois veículos com placas de Parapuã, sendo um Vectra e um Siena que trabalhava como Táxi, seguiam sentido Osvaldo Cruz a Parapuã, quando no KM 563+800, ambos colidiram frontalmente contra um caminhão, com placas de Valinhos/SP, que seguia sentido contrário, com destino a Junqueirópolis.

Com impacto, os dois veículos acabaram embaixo do caminhão.

No veículo Vectra, havia um casal que foi socorrido com vida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, mas informações dão conta que o motorista, sexo masculino, não resistiu e faleceu a caminho do Pronto Socorro de Osvaldo Cruz. Já a passageira, uma auxiliar de enfermagem da cidade de São Paulo, que estava a passeio em Parapuã, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, mas também não resistiu e veio a óbito.

O motorista do Siena, que trabalhava como táxi, com o impacto, também não resistiu e veio falecer no local.

Trabalharam na ocorrência o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, a Polícia Militar Rodoviária, com apoio de uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e policiamento de área de Parapuã e Osvaldo Cruz.