CTG Brasil e instituto de Três Lagoas se unem para ajudar no combate à Covid-19

ISI Biomassa produz álcool 70° GL líquido e gel para combate ao Coronavírus. Produção total será de 18 mil litros. Parte do material será doada para instituições de Três Lagoas e Ilha Solteira

TRÊS LAGOAS/MS – Referência internacional em desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores para a indústria, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), localizado em Três Lagoas (MS), produzirá álcool 70° GL líquido e gel em parceria com a CTG Brasil, segundo maior gerador privado de energia do País.

O produto, eficaz na prevenção do contágio ao novo coronavírus (Covid-19), está em falta no mercado e será utilizado para assepsia das usinas hidrelétricas administradas pela empresa, como Jupiá e Ilha Solteira, além da Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, de Ilha Solteira, por meio de doação.

Esta ação reforça o compromisso recentemente anunciado entre a CTG Brasil e toda a rede de institutos SENAI de inovação para implantação de uma plataforma nacional de cooperação técnica e científica de longo prazo.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, o ISI Biomassa e a CTG Brasil já têm um bom histórico de relacionamento e a união de esforços nesse momento é ainda mais importante.

“Iniciamos em julho de 2019 um projeto com a CTG Brasil para produzir bio-óleo a partir das macrófitas presentes nos reservatórios das usinas e agora fomos procurados novamente pela empresa para realizarmos essa produção de álcool. Estamos satisfeitos por mais um projeto em parceria com a CTG Brasil, principalmente agora, quando todos os esforços para o combate à Covid-19 são fundamentais”, afirmou.

“Essa parceria vem se somar a outros esforços que a CTG Brasil tem empregado para colaborar com a preservação da saúde de seus colaboradores e da comunidade diante deste momento crítico que todos estamos enfrentando. O ISI Biomassa é um reconhecido centro de excelência em pesquisa e inovação e um parceiro importante que temos para esse combate”, acrescentou o diretor de meio ambiente, saúde e segurança da CTG Brasil, Aljan Machado.

A diretora do ISI Biomassa, Carolina Maria Machado de Carvalho Andrade, explicou que a parceria consiste na produção do álcool 70° GL a partir do etanol proveniente de usina sucroalcooleira do Mato Grosso do Sul e em procurar novas formulações para álcool gel.

“Atualmente, o carbopol, espessante utilizado na produção de álcool gel, encontra-se em falta, então nossa pesquisa busca encontrar novos polimerizantes para produzirmos álcool gel”, detalhou.

A produção total será de 18 mil litros de álcool 70º GL para os próximos 3 meses, com uma capacidade diária de produção pelo ISI Biomassa de 300 litros por dia.

“Apesar de não sermos exatamente uma unidade de produção, temos uma equipe mobilizada para atacar todos os desafios ligados à homogeneidade da mistura, à segurança dos trabalhos, aos envase e à logística, porque a CTG Brasil também pretende doar esse álcool para unidades de saúde”, acrescentou Carolina Andrade.

Para ela, a parceria entre setores públicos e privados é fundamental diante da pandemia que o mundo inteiro enfrenta.

“Acredito que o mundo todo está unido em busca de alternativas e soluções para melhorar as condições de vida da população no combate a essa pandemia. Vamos fazer novos projetos com o Departamento Nacional do Senai, envolvendo a capacidade da instituição de trabalhar em rede, todos com um objetivo em comum, o combate à Covid-19”, finalizou.

CTG Brasil

Criada em 2013, a CTG Brasil é uma empresa da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,28 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

Assessoria de Imprensa