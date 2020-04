Ladrões furtam vários maquinários da Norges Marmoraria causando prejuízo de R$ 12 mil

ANDRADINA – A Polícia Civil vai em busca de imagens de Câmeras de segurança que possam ajudar a identificar uma ou mais pessoas que, na madrugada de terça-feira, 14, arrombaram, invadiram e furtaram vários equipamentos de trabalho da Norges Marmoraria, localizada no cruzamento das ruas Santa Amália com Bandeirantes, no bairro Piscina. A Polícia Militar registrou boletim eletrônico de ocorrência.

O furto foi percebido quando os proprietários chegaram de manhã para trabalhar e já perceberam o alambrado arrombado (rasgado com alicate tipo turquesa). Ao entrarem nos fundos da fábrica, perceberam que em uma espécie de dispensa onde são guardados os maquinários, constataram que o cadeado da porta estava violado e a porta somente encostada.

Ao verificarem seu interior, constataram que ladrões furtaram 4 serras mármore Makita, 2 esmerilhadeiras Makita (110v e 220v), 2 esmerilhadeiras Stanley, 1 mesa de corte 45°, dentre outras coisas levadas, causando um prejuízo aproximado entre R$ 10 mil a R$ 12 mil.

A Polícia Militar foi chamada na parte da manhã e efetuou um patrulhamento pelos bairros próximos, mas não localizou nenhum suspeitos, nem os equipamentos.

A proprietária falou que vai ter que comprar outros equipamentos urgente.