Assessor municipal e esposa são atropelados quando praticavam ciclismo na vicinal de Planalto

O PM da reserva e assessor municipal, Sérgio Faustino e esposa Josirene, foram atropelados quando praticavam ciclismo na vicinal de Planalto

ANDRADINA – O ex-secretário e atual assessor municipal e policial militar da reserva (aposentado), Sérgio Faustino Teixeira e sua esposa Josirene Araújo, foram atropelados na noite desta quinta-feira (16), quando faziam ciclismo com um grupo de amigos na estrava vicinal Sebastião Lourenço da Silva, próximo da ETEC Sebastiana de Moraes (Escola Agrícola). Os dois foram socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, mas, devido a maior gravidade dos ferimentos em Faustino, foram transferidos para a Santa Casa.

Segundo as primeiras informações, Faustino e a esposa, junto com amigos, entre eles Carlos Mazotti, tem por hábito praticar regularmente ciclismo naquela estrada vicinal, com um percurso de aproximadamente 26 quilômetros (ida e volta), até as proximidades do município de Murutinga do Sul e voltando em seguida.

Nesta noite, próximo de 20h, quando já estavam próximos da escola agrícola, um motorista de uma caminhonete seguia logo atrás e não teria avistado o grupo, atropelando aqueles que estavam mais próximos do leito carroçável daquela via. Faustino e Josirene levaram a pior.

Ele sofreu diversas escoriações, além de fratura grave da bacia e foi submetido a cirurgia de emergência na Santa Casa local, para onde foi transferido junto com a esposa pela mesma viatura dos bombeiros. Josirene, além das escoriações, passaria por exames de raio X para averiguar possível fratura da bacia, mas estava em um quarto normal aguardando. Os dois permaneceram internados.

Várias viaturas da Polícia Militar foram ao local do acidente e também na unidade de saúde prestar solidariedade e colocar a corporação à disposição das vítimas, já que Faustino até pouco tempo atrás era da ativa, e mantém estreito laço de cooperação com o Batalhão da PM, já que quando secretário municipal, sempre realizou ações em prol de várias entidades com a cooperação daquela unidade policial.

Ele também exerceu por 70 dias o cargo de vereador à Câmara de Andradina, quando de um pedido de afastamento por motivos de saúde do vereador Raimundo Justino.

Até recentemente Faustino exercia cargo de secretário do município de Andradina, mas esta atualmente como assessor.