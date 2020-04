Castilho tem dois casos de suicídio em menos de uma semana

Homem foi encontrado enforcado em uma árvore e ainda não se sabe o que levou-o a tomar essa atitude extrema. O outro caso foi do vereador Juliano Viscovini

CASTILHO – A cidade de Castilho está em polvorosa e, quando ainda nem se recuperou do suicídio do vereador Juliano Farias Viscovini (principal hipótese investigada pela Polícia Civil), já se deparou com outro caso de suicídio quando um homem foi encontrado enforcado a uma árvore no final da tarde da última terça-feira (14). O Corpo de Bombeiros de Andradina ainda foi ao local, mas já não havia mais nada a fazer. O corpo dele foi sepultado na quarta-feira, 15.

O suicídio foi constatado quando populares depararam com a cena dantesca e acionaram a Polícia Militar. Rapidamente o local foi isolado, acionado o bombeiros, que nada puderam fazer, além da perícia técnico/científica.

Segundo informações, o homem não apresentava estar passando por problemas, que seja pessoais oi de grave ordem financeira e não conseguiram até o momento entender a motivação para o ato extremo.

O velório foi realizado na quarta-feira, 15 foi de curta duração e exclusivamente para familiares e, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o sepultamento foi também rápido.