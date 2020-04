Transferido para um quarto jovem agredido com 15 facadas no Gasparelli

ANDRADINA – Já esta em um apartamento da Santa Casa local o jovem Willian Pelaes Castro, de 26 anos, residente na rua Galerano Sanitá (antiga rua 5), do bairro Gasparelli, agredido com 15 facadas pelo corpo ao sofrer tentativa de homicídio na noite do último dia 03. Ele já anda sem ajuda de apoio. O crime foi transmitido ao vivo quando o rapaz fazia uma ‘live”, enquanto preparava o jantar. O acusado do crime foi preso em flagrante e está no CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.

O CRIME

Conforme o apurado pela Polícia Civil, o crime aconteceu quando a vítima preparava a janta para ele e o autor e resolveu realizar um vídeo ao vivo em rede social. Em determinado momento os dois entraram no quarto e gritos de pedido de socorro podiam ser ouvidos. Passados alguns minutos, o autor apareceu todo sujo de sangue e pegou o celular que gravava as imagens.

A vítima ainda conseguiu sair da casa pulando uma janela e caiu na calçada distante uns 10 metros de sua casa e pediu por socorro. Moradores das proximidades acionaram inicialmente uma equipe da PM, que patrulhava o bairro naquele momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até a UPA, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para a UTI da Santa Casa local, onde foi submetido a duas cirurgias para sutura dos ferimentos.

“AMIGOS” NA PRISÃO

Vítima e autor se conheceram na penitenciária de Andradina, onde Willian cumpria condenação por violência contra idoso e pequenos furtos, enquanto o autor Luan Bispo de Souza, de 23 anos, residente no bairro Barro Branco II, na cidade de São Paulo e que havia sido transferido para Andradina, por condenação por roubo (artigo 157).

Willian saiu há oito meses da prisão e havia convidado o autor para que, quando ganhasse a liberdade, fosse para a casa dele na cohab Gasparelli. E ele fez isso ao sair da unidade prisional no último dia 31/03. Da liberdade para a tentativa de homicídio foi questão de dias. Ao que tudo indica, o crime foi premeditado, já que, segundo informações de vizinhos, ao carpir o quintal da vítima, ele teria iniciado a abertura de uma cova rasa.

PRISÃO RÁPIDA

Uma denúncia possibilitou que a Polícia Militar prendesse o autor do crime em menos de 30 minutos, já na Praça Moura Andrade, todo ensanguentado. A faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida pela Polícia Civil.