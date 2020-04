Pedreiro é preso depois de constatar 1,32mg/l de embriaguez ao volante

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (10), o pedreiro W. A. B., de 44 anos, residente no bairro Pereira Jordão, acusado de dirigir sob influência de bebida alcoólica, depois de flagrado com 1,32mg/l por litro de ar alveolar expelido. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu na carceragem do plantão até saber no dia seguinte do resultado da audiência de custódia. O veículo que ele dirigia foi apreendido. Esse índice é mais de 4 vezes o antigo índice máximo permitido, que era de 0,33 mg/l.

A prisão do pedreiro aconteceu depois que as Polícias Milita e Rodoviária receberam denúncias de que o motorista de um GM Corsa, na cor branco, estava trafegando em zigue zague e retardando o trafego de caminhões e carretas pela pista da rodovia Marechal Rondon, sentido Castilho à Andradina. A Polícia Rodoviária não localizou o denunciado naquela ocasião.

Já a Polícia Militar, que realizava patrulhamento pelo jardim Brasil e bairro Peliciari, com o mesmo objetivo, localizou o autor na rua Silvio Shimizu, já próximo da concessionária de energia da cidade.

Quando uma equipe da PM com os cabos PMs Marcio e Cristiano o abordou e solicitou que o mesmo saísse do veículo, constatou que ele exalava forte odor etílico, voz pastosa e dificuldades para andar. Ao submetê-lo ao teste do etilômetro (bafômetro), aferição de 1.32 mg/L de concentração de álcool em ar alveolar pulmonar expelido.

Foi dada voz de prisão ao autor conduzindo-p ao Plantão Policial, onde o delegado Carlos Falsiroli ratificou a voz de prisão, arbitrando fiança no valor de R$ 1mil, não sendo paga e o indivíduo permaneceu preso na carceragem do Plantão Policial para posterior apresentação em audiência de custodia.

Das medidas administrativas: O veiculo GM Corsa foi removido ao Pátio Rebocar via guincho, devido a não apresentação de condutor devidamente habilitado.

A ocorrência teve o apoio do CGP I – Comando Grupo Patrulha com sargento PM Araújo, cabos PMs Wladison e Marcos.