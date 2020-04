Polícia Militar evita nova tragédia no PJ ao apreender dois adolescentes com revólver

Menores ligados ao jardim Europa foram até o bairro Pereira Jordão efetuar disparos contra rivais em mais um capítulo da guerra de gangues de jovens da cidade,

ANDRADINA – A Polícia Militar de Andradina evitou na noite de sexta-feira, 10, que uma nova tragédia se abatesse sobre o bairro Pereira Jordão, ao deterem dois adolescentes, um deles armado com um revólver calibre .22mm, com seis munições e que estavam pelo bairro para cometerem possível tentativa de homicídio devido a guerra de gangues de bairros que reacendeu entre jovens. Os adolescentes foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram apreendidos. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção dos menores infratores aconteceu quando policiais militares da Força Tática efetuavam patrulhamento pelo cruzamento das ruas Alcides Fernandes Paiva com Rua D, ao lado da cohab do bairro Pereira Jordão, quando avistaram duas pessoas em uma motocicleta.

Ao notarem a viatura militar, os mesmos empreenderam fuga, oportunidade em que o passageiro da moto pulou e evadiu-se em desabalada carreira, sendo acompanhado pela equipe.

Os PMs perceberam quando, no momento em que se evadia, levou a mão direita à cintura, sacou uma arma de fogo e a arremessou por sobre os telhados das casas vizinhas, sendo detido logo em seguida, juntamente com o condutor da motocicleta.

Outras equipes foram no apoio e, após diligências, localizaram a arma arremessada pelo garupa, sendo um revólver marca Taurus, calibre .22, coronha de madeira, acabamento oxidado, cano de 3 polegadas, com seis munições.

Ao serem indagados sobre o que faziam naquele local e armados, os dois declararam que eram do bairro Jardim Europa e estavam no bairro Pereira Jordão em busca de inimigos.

Os dois menores de idade tem passagens pela Polícia por tráfico, furto, porte de entorpecente e invasão de domicílio. O passageiro inclusive já tendo sido vítima de tentativa de homicídio, sendo ferido por arma de fogo na perna em data anterior.

Os dois, juntamente com a motocicleta, foram encaminhados ao Plantão Permanente, onde foram apreendidos pela prática de Ato Infracional de Porte de Arma. O tio de um deles, proprietário da moto, informou que eles a pegaram escondido, já que a chave estava com ele. Constatou-se no plantão que o infrator efetuou ligação direta para utilizar o veículo.

A arma e a motocicleta, com o lacre rompido e a placa dobrada por eles, foram apreendidas.

RECONHECIMENTO

As diversas pessoas do bairro Pereira Jordão, que a princípio se assustaram devido a grande movimentação de policiais militares e a gritaria, justamente no local onde houve a dupla tentativa de homicídio recentemente e próximo de onde “Grilo” foi morto, ao constatarem que a PM apreendeu dois adolescentes, um deles armado, com a intenção de praticar homicídio pelo local, aplaudiram a ação da PM e os parabenizaram pela rapidez com que localizaram e apreenderam os infratores, evitando que nova tragédia se abatesse sobre o bairro e, principalmente, que inocentes pudessem ser feridos ou mortos pela atitude insana desses envolvidos em guerra de bairro.

GUERRA DE GANGUES

A guerra de gangues de jovens do jardim Europa e bairro Pereira Jordão se acirrou depois que foram registrados tiroteios nos dois bairros, culminando na morte de uma pessoa inocente no último dia 27/03, na rua Francisco Ruiz (antiga D. Pedro I), quando o braçal Rogério de Souza, o “Grilo”, de 42 anos, foi assassinado quando estava com outros amigos em frente de uma casa próximo do nº 800. Na ocasião também foi ferido o braçal José Roberto de Souza, o “Beto”, com um tiro na panturrilha esquerda.

Os três acusados do crime, entre eles dois adolescentes, foram presos e apreendidos pela Polícia Civil após investigações da DIG – Delegacia de Investigações Gerais.

Dai em diante se sucederam uma série de tiroteios nos dois bairros, tendo uma casa na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa sido alvo de pelo menos 4 tiros, inclusive acertando um veículo VW Gol, na cor branco, que estava na garagem. O morador da casa não seria envolvido na guerra e teria sido alvejado erroneamente, informaram algumas pessoas.

Depois disso houve outra tentativa de homicídio no bairro Pereira Jordão, quando ocupantes de um fiat Uno, na cor vermelha, teria ido até a rua Alcides Fernandes Paiva, a rua do asilo e descido até a esquina da rua D, retornado e o passageiro efetuado vários disparos de arma de fogo, tendo acertado um homem de 34 anos na costela, mas o tiro teria sido desviado e saiu e o outro de 37 na nádega. Depois de medicados, os dois homens permaneceram em observação e liberados na manhã do dia seguinte.

Nos casos da casa alvejada por tiros na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa e da tentativa de homicídio contra os dois homens no bairro Pereira Jordão, a Polícia Civil ainda não apresentou à imprensa a elucidação. A reportagem aguarda.