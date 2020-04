Casa de madeira é destruída por incêndio próximo da ‘praça do Teodoro’

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na tarde de sexta-feira, 10, ainda não se sabe por qual motivo provocado, destruiu completamente uma casa de madeira localizada na rua Tiradentes, próximo da esquina com a rua D. Pedro I, a 100 metros da “praça do Teodoro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem ao local a casa já estava toda destruída, restante o trabalho de combater as chamas restante e o rescaldo das paredes laterais vizinhas . A Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área para o trabalho de combate às chamas.

O incêndio aconteceu próximo das 16h, e ainda não se sabe ao certo o que teria provocado o mesmo, porém, acredita-se que uma vela deixada acessa possa ter sido a causa, já que a residência estava sem fornecimento de água e energia.

Vizinhos é que perceberam que a casa simples estava sendo consumida pelo fogo ao escutarem “estalos” fortes das tabuas antigas sendo queimadas; Eles mesmos acionaram o Corpo de Bombeiros e também usaram mangueiras na tentativa de fazer com que o fogo pulasse para as residências vizinhas.

Restou então aos bombeiros debelar as chamas que já consumiam praticamente toda a casa simples e fazer o trabalho de rescaldo das paredes vizinhas.

A defesa civil do município, a exemplo do que vem fazendo em outras histórias trágicas ocorridas na cidade, tem comparecido e tomado ciência de tudo o que está acontecendo e analisando no que a municipalidade pode atuar para amenizar os danos causados pelos sinistros registrados por ela.

SEGUNDO INCÊNDIO

Esse é o segundo incêndio registrado pelos bombeiros na cidade nesta semana que se encerra, resultando na destruição total das duas moradias. A outra foi em uma casa de um casal de idoso localizada no cruzamento das ruas 8 de Maio com Av. Barão do Rio Branco, a 100 metros do Batalhão da PM, no bairro Passarelli. O homem de 73 anos é podador de árvores.