Morador de Andradina é detido acusado de praticar furtos em Nova Independência

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de quarta-feira, 08, o pintor W. F. B. D. E. C., o “Gambá”, residente na rua Polônia, no jardim Europa, acusado de furtar equipamentos usados em construção civil em um loteamento na cidade de Nova Independência. Teriam sido furtados uma escada de alumínio e 7 lances de andaimes de ferro. Só a escada foi localizada. Encaminhado ao 1º DP, foi instaurada inquérito e ele vai responder ao processo em liberdade, já que não estava mais em situação flagrancial. A escada foi restaurada ao proprietário.

A detenção do acusado aconteceu quando uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, composta pelo cabo PM Silvio e soldado PM Carvalho, recebeu ligação no telefone particular de um conhecido, narrando que estava em Andradina a fim de localizar sua escada, que foi furtada na cidade de Nova Independência no dia anterior, ou seja, na terça-feira, 07.

A pessoa esclareceu que em contato com uma pessoa identificada apenas por k., informou que naquela data, ao sair da obra a qual estava realizando serviço de pintura em um loteamento chamado Santa Helena, na cidade de Nova Independência, deixou sua escada dentro da residência e somente encostou a única porta que dá acesso à casa, devido a tinta estar fresca e também deixou 4 andaimes pelo lado de fora.

Na manhã de quarta-feira, 08, ao retornar para obra, seu funcionário por nome de G., ao ir buscar a escada para dar continuidade ao serviço, não mais encontrou. O rapaz ainda procurou em outras residências do loteamento, também não a localizou.

Tudo começou a se esclarecer quando em dado momento foi postado em redes sociais que a escada poderia ter sido furtada, já que passado pouco tempo, k., foi informado por um amigo que viu pelo facebook indivíduo por nome de W. F. B. D. E. C., postando venda de uma escada idêntica a dele, no valor de R$ 180,00.

O funcionário G., também alegou ter visto o indivíduo na cidade e que o conhece devido ter tido problemas em outras obras.

Diante dos fatos os policiais militares deslocaram até a residência na rua Alexandre Salomão, bairro Passarelli e em contato com a moradora da casa, ela autorizou a entrada da equipe afim de realizar a vistoria para localizar a escada furtada, porém nada de ilícito foi localizado.

Em continuidade as buscas k., conseguiu contato com W. F. B. D. E. C., se passando por interessado em adquirir a escada e marcou uma visita para ver o produto, sendo acompanhado pela equipe até a rua Polônia, no jardim Europa, localizando a escada e o possível autor do furto na área da frente da residência.

O indiciado alegou que pegou realmente a escada na data de terça-feira, 07, ‘achando’ ser sua, pois também presta serviço de pintura pela cidade de Nova Independência, e cerca de 16 andaimes, que um conhecido dele lhe havia oferecido e por sua vez os vendeu para um morador do jardim Europa pela quantia de R$ 300,00 (14 andaimes) e os outros dois também ficaram com uma pessoa identificada por Z., pois necessita de dinheiro para voltar a São Paulo, para terminar um serviço o qual presta por lá.

W. F. B. D. E. C., autorizou a vistoria na residência e ao verificar nada de ilícito foi localizado.

Compareceu pelo local a equipe do CGP – Comando Grupo Patrulha com sargento PM Marcus e cabo PM Edson em apoio a este equipe, que posterior às buscas, conduziu o indiciado até a sede do 1° Distrito Policial sem a utilização de algemas, para que o delegadol fosse cientificado dos fatos.

Na Delegacia foi feito contato com Fernando Henrique, responsável pelo frete, e ele informou que o indiciado solicitou um frete na data de terça-feira, 07, por volta das 1730hs até a cidade de Nova Independência, a fim de retirar alguns objetos das obras que ele realizava por lá, que cobrou a quantia de r$ 90,00 para deixar em uma residência pela rua Polônia, proximidades do cruzamento da Av. Jean Bernardes, e que “Gambá” foi no mesmo veículo retirar os objetos, disse não conhecer o indivíduo.

A ocorrência teve o apoio ainda da equipe de Força tática com sargento PM Fagundes, cabos PMs Gomes e Richard