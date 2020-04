Menino de seis anos morre após picada de escorpião em Castilho

CASTILHO – O menino Brayan Joseph Marques de Lima, de 6 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (9) em virtude de uma picada de escorpião no rosto enquanto brincava em sua residência localizada no bairro Nelson Borges em Castilho.

A vítima foi socorrida ao Hospital José Fortuna e depois a Santa Casa de Andradina. Devido à gravidade a criança foi transferida a Santa Casa de Araçatuba.

O corpo de Brayan foi velado no velório municipal da cidade.

OUTRO CASO

Uma criança de um ano de idade, identificada pelas iniciais A.P.S., foi picada por um escorpião enquanto brincava com outras primas pequenas no quarto de uma residência localizada na Rua Abílio Francisco de Souza, no Conjunto Musa Telles em Castilho.

Segundo a avó, por volta das 11h, ela ouviu os gritos, pegou a menina no colo e em desespero correu para fora do imóvel, gritando por socorro. Vizinhos acionaram a ambulância do município, que socorreu a criança para o Hospital José Fortuna.

Devido a gravidade, a menina foi transferida para a Santa Casa de Andradina, e depois encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba.

Segundo o comunicador Darci Alves, que inclusive é vizinho de onde a criança foi picada, ele relata que recentemente encontrou 11 escorpiões quando fazia uma limpeza em sua casa.

