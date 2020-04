Jovem fica ferido em acidente entre bicicleta e automóvel

ANDRADINA – O jovem L. F. V. B., que completa 19 anos nesta sexta-feira, 10, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão na costela, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 08, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto com Santa Terezinha, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz seguia a bordo de uma bicicleta pela rua Floriano Peixoto, sentido bairro/centro e ao se aproximar do cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pelo veículo Fiat Siena, na cor preta, dirigido pelo aposentado J. R. M. M., o “Pepe”, de 66 anos, residente na rua Quintino Bocaiuva, bairro Peliciari.

Segundo informações do próprio aposentado, ele havia saído de casa e ido até próximo dali, e ao retornar seguindo pela rua Floriano Peixoto, em sentido contrário ao ciclista, iniciou manobra para virar a esquerda, já que mora a apenas 100 menos do acidente e não avistou a aproximação da vítima.

Sem tempo para frear, o ciclista bateu em cheio no canto do parachoque do veículo automotor e “voou” sobre o parabrisa, quebrando-o com seu corpo, caindo depois no asfalto, sofrendo as escoriações.

Com o choque, além do parabrisa quebrado, o Siena teve o parachoque dianteiro, lado direito riscado. Já a bicicleta teve o aro dianteiro entortado, ficando guardada na casa do aposentado até que a vítima tivesse condições de resgata-la.