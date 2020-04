Incêndio destrói residência de podador de árvores no bairro Passarelli

ANDRADINA – Um incêndio é a causa mais provável para um incêndio ocorrido no início da tarde de quarta-feira, 08, que destruiu quase que completamente uma residência localizada na rua 8 de maio, cruzamento com a Av. Barão do Rio Branco, ao lado da escola SESI e a 100 metros do Batalhão da PM. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do município, além da perícia técnico/científica compareceram ao local. O caso foi registrado no 1º DP.

Segundo informações, o podador de árvores, Ismael José Pinto, de 73 anos, chegava para almoçar pouco depois das 13h, quando, ao chegar próximo da residência em que mora de aluguel, percebeu uma fumaça espeça saindo do telhado. Desesperado, primeiro tentou manter contato com sua esposa, porém, nas inúmeras ligações via celular, foram infrutíferas, aumentando seu desespero e até achando que ela estivesse dentro da casa.

Então ele acionou o Corpo de Bombeiros e aguardou até a chegada das várias equipes com caminhões bomba e o tanque, além da viatura de resgate caso necessitasse, já que o incêndio era de grandes proporções. Nesse intervalo ele conseguiu informações de que sua mulher havia ido até um banco, provavelmente receber a aposentadoria dela.

Os bombeiros até chegaram rápido ao local, porém, as chamas já haviam atingido parte do telhado da sala e da cozinha, além de consumir praticamente todos os móveis desses dois cômodos. Só ficou intacto o quarto do casal.

A área nas imediações da casa foi isolada para impedir a passagem de veículos e a aproximação de curiosos. Uma vizinha providenciou um marmitex para o podador de árvores, mas, desesperado, nem conseguiu comer.

Até o fechamento dessa matéria ele não sabia como ia resolver sua situação, já que praticamente perdeu a casa onde morava (mesmo de aluguel) e nem para onde iria com os poucos pertences que não foram consumidos pelas chamas.