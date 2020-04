Morre o vereador de Castilho Juliano Viscovini

Morte cerebral foi constatada na quinta-feira, 09, na Santa Casa de Araçatuba, onde ele estava internado após disparar contra a própria cabeça na terça-feira, 07.

CASTILHO – Morreu no final da manhã de quinta-feira (9), na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, o vereador de Castilho Juliano Faria Viscovini, de 37 anos, após ter a morte cerebral constatada. Ele havia disparado um tiro de pistola .380, na madrugada de terça-feira (07). O velório irá ocorrer na Câmara de Vereadores e não foi divulgado o horário de sepultamento.

COMUNICADO OFICIAL DA SANTA CASA

Segundo a Assessoria de Comunicação da Santa Casa, foi constatada morte cerebral do paciente que deu entrada na madrugada de terça-feira (7), em estado grave em decorrência de ferimento de arma de fogo na região craneana.

O quadro clínico não reagiu ao tratamento e esforços da equipe de Neurocirurgia e no começo da tarde de quarta-feira (8) foi aberto protocolo para investigação de morte encefálica, pela equipe médica e enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).

A morte cerebral foi constatada às 10h40 e comunicada oficialmente à família do paciente por volta das 12h.

A mãe do paciente, atendendo pedido dele em vida, autorizou a captação de órgãos e a divulgação da captação de órgãos que deverá ocorrer nesta sexta-feira (10). Depois disso seu corpo será liberado para a família realizar o velório, que irá ocorrer na Câmara de Vereadores.

LUTO OFICIAL EM CASTILHO

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Castilho, a prefeita Fátima Nascimento decretou luto oficial por três dias no município.

COMO FOI

O vereador Juliano Viscovini estava em um cômodo de sua residência quando manuseava uma pistola calibre 380 e por motivos que ainda estão sendo apurados pela Polícia Civil teria efetuado um disparo contra a própria cabeça.

Na casa estava sua atual companheira, que escutou o estampido, correu e avistou Juliano caído no piso da casa, bastante ensanguentado. Ela acionou a ambulância do município, que socorreu a vítima ao Hospital José Fortuna. Devido à gravidade do ferimento, Juliano foi transferido para a Santa casa de Araçatuba através de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel.

A arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar e repassada para a Polícia Civil, que deve instaurar por processo investigativo para apurar a origem da arma.

