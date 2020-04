Dupla de Castilho é flagrada no “delivery” de droga em Andradina

Acusados foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo à disposição da justiça.

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira, 07, os serviços gerais João Victor Ferreira de Azevedo, 19 anos, residente no bairro Laranjeiras e Luiz Fernando da Silva Moreira, 22, centro, ambos em Castilho/SP, acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas depois de flagrados fazendo uma espécie de “delivery” de droga. Com eles foram apreendidos 39 gramas de maconha e 8g de cocaína. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da dupla castilhense aconteceu durante ponto de estacionamento (P.E.), realizado na Rua António Modesto Filho, próximo da marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon, no jardim Brasil, com vista criminal, pela equipe de Força Tática formada pelos sargentos PMs Estigarribia e Alexsander, além dos cabos PMs Costa Júnior e Jerônimo, quando os policiais avistaram uma motoneta Honda Biz, de Placa HTP-7616, na cor preta, ocupada por dois Indivíduos, sendo que conheceram o garupa, segundo eles, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas na cidade onde moram.

Diante das suspeitas, decidiram realizar abordagem, e ao iniciarem o acompanhamento, os PMs avistaram o garupa João Victor jogar algo no chão. Cerca de 50 metros adiante os abordaram, onde foram submetidos à busca pessoal e nada de ilícito fora localizado. Questionado sobre o que tinha jogado antes da abordagem, acabou admitindo ter jogado duas porções, sendo uma de maconha (Cannabis Sativa) e Cocaína, e que teria vindo para Andradina entregar a referida droga, e uma moça iria pegar, quando receberia a quantia de RS 300,00 e que pagaria RS 20,00 para o condutor da moto, já que ele tinha conhecimento que trazia a droga, numa espécie de ‘delivery de droga’.

Em continuidade aos questionamentos e diligências, os policiais militares deslocaram até onde o acusado havia dispensado um objeto e, depois de breve procura, acabaram localizando um pequeno tablete de maconha envolto em fita adesiva transparente que continha 39 gramas da droga após ser pesada, além de uma porção envolta em saco plástico na cor branca, que continha em seu interior substância com característica de cocaína, que após aferida pesou 8 gramas.

Diante do material ilícito localizado, foram dadas voz de prisão em flagrante aos dois pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, sendo conduzidos ao plantão da Delegacia Seccional, onde o delegado ratificou a voz de prisão, recolhendo-os à carceragem daquela unidade policial até que o juiz decidisse sobre o destino dos dois, já que não esta havendo audiência de custódia presencial.

Vale salientar que não foi necessário utilizar algemas, pois os mesmos não ofereceram resistência durante os procedimentos policiais. Devido o fato de o condutor Luiz Fernando não estar com a CNH – Carteira Nacional de habilitação, foi elaborado multa pela infração cometida e a Polícia Civil determinou a apreensão da motoneta Biz.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia devido a pandemia de coronavirus, a dupla aguardou na carceragem do plantão a decisão do juiz, que determinou que os dois respondam aos processos em liberdade, ganhando as ruas no final da tarde de quarta-feira, 08.