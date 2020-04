Casal é preso acusado de fazer limpa na creche Rui Prado, da Vila Mineira

ANDRADINA – O casal de namorado Marco Antonio Borelli Chaves Rocha, de 35 anos, residente na rua 8, bairro São João e Fernanda Espindola, de 21 anos, residente na rua Iguaçu, Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de terça-feira, 07, acusado de furto qualificado, ao fazerem um verdadeiro “limpa”, na CEI – Centro de Educação Infantil Rui Prado, na Vila Mineira. Encaminhado ao plantão policial, o casal foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Tudo que havia sido levado foi recuperado e devolvido à municipalidade.

Um detalhe que gerou revolta nos educadores é que dois, dos três filhos da acusada, frequentam aquela unidade de ensino infantil.

A prisão do casal aconteceu próximo de 1h30, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de uma averiguação de atitude suspeita pela Creche CEI Dr Ruy Amaral Prado, localizada na RUA Paulo Afonso 1242, Vila Mineira.

Ao chegarem pelo local os policiais perceberam que em um terreno baldio estavam do lado de fora algumas caixas e sacos plásticos na cor preto, contendo vários utensílios de cozinha, como: panelas, bacias e talheres; brinquedos infantis diversos, uma caixa de som e produtos alimentícios.

Também constataram que havia um portão de metalão encostado no muro e a tela danificada. Os PMs então entraram pelo terreno e encontraram uma porta de metalão e vidro, que dá acesso ao interior da unidade escolar e arrombada. Ao entrarem encontraram no interior da creche, mais duas portas de madeira também danificadas e no interior de uma sala, a autora Fernanda foi localizada e algemada, por oferecer risco de fuga.

Devido à situação do ambiente, totalmente revirado e degradado pela ação dos autores, os policiais notaram a falta de alguns aparelhos elétro-eletrônicos, como computador e televisores. Questionado sobre esses produtos, a autora negou ter levado anteriormente estes produtos.

Em vistoria na casa dela, localizada a menos de 300 metros da creche, os policiais encontraram em um quarto o namorado dele deitado na cama e a televisão marca LG, de 50 polegadas, juntamente com um computador, aparelho DVR, uma caixinha de som e um aparelho de rádio e CD, além de duas mochilas contendo fios e ferramentas. Na sala da casa estava outra televisão marca LG, de 43 polegadas.

A princípio Fernanda negou que todos os objetos fossem furtados da creche, e que seu namorado não participou do delito. Porém, as alegações dela não convenceram a equipe, já que vale salientar, segundo os policiais que efetuaram a prisão, que Marco Antônio possui várias passagens por infringir o art.155 (furto), do Código Penal (CP). Foi dada voz de prisão em flagrante aos dois acusados por crime de furto qualificado.

Haviam três crianças pequenas na casa, filhos de Fernanda e ficaram aos cuidados de sua mãe, identificada por Márcia.

Marco e Fernanda foram apresentados no Plantão Permanente, onde o delegado Rafael Lourenço Sangaleto, ratificou a voz de prisão em flagrante por furto qualificado, e elaborou o AEA – Auto de Exibição e Apreensão, descriminando todos produtos e demais documentação.

Tudo que foi recuperado e apreendido foi reconhecido pela coordenadora geral do ensino municipal, que compareceu na creche e foi ao Plantão por meios próprios, liberando todos os itens ao fim do registro.

A ocorrência teve o apoio da equipe com cabos PMs Márcio e Cristiano. Autores permaneceram presos pela carceragem do Plantão Permanente e não serão apresentados em audiência de custódia já que não esta sendo realizada a presencial e aguardaram pela carceragem do plantão a decisão do juiz.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em resultado da audiência de custódia não presencial devido a pandemia de coronavirus, o juiz decidiu que os dois devem responder aos processos presos, tendo determinado o recolhimento da acusada na penitenciária feminina de Tupi Paulista e dele no CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça