Quatro adolescentes são detidos dentro da escola do bairro Pereira Jordão

Como não estava caracterizado arrombamento no local, Polícia Civil liberou os quatro menores para suas mães e vai continuar investigando,

ANDRADINA – Quatro adolescentes do bairro Pereira Jordão, com idade entre 14 e 16 anos, foram detidos no final da tarde de sexta-feira, 03, suspeitos de tentarem cometer furtos dentro da EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ondina Hofig de Castilho. Próximo deles foram localizados mais de 20 frascos de detergente, e um pacote de bolacha parcialmente consumido. Encaminhados para o plantão policial na companhia das mães, foram advertidos e liberados. O caso seguirá em investigação.

Passava das 17h quando a Polícia Militar foi acionada para averiguar a entrada dos adolescentes dentro daquela unidade educacional, depois de serem flagrados pulando o muro da escola.

Quando os PMs chegaram e entraram na escola, depois de localizar a pessoa responsável, localizaram os quatro próximo de uma espécie de dispensa da escola e próximo deles as mais de 20 unidades de detergente.

Questionados sobre o que eles estavam fazendo no local, disseram que entraram só para ver como estava a escola. A dispensa não apresentava sinais de arrombamentos.

Os quatro já estudaram naquela escola e tem irmãos ou parentes (primos), estudando por lá.