Dupla é presa pela PM no pedágio de Castilho acusada de tráfico de drogas

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, Bruno Otávio da Silva, residente na cidade de Castilho e Bruno de Lima da Silva, os dois de 27 anos, este segundo da cidade de Auriflama, acusados de tráfico e associação ao tráfico de drogas, depois de flagrados com 118 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, além de R$ 897,00 em dinheiro. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram pela carceragem, aguardando decisão do juiz sobre seus futuros. A droga, grana e o veículo que ocupavam, foram aprendidos pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu durante patrulhamento para coibir ilícitos como tráfico de drogas, armas, contrabandos e outros afins, policiais militares da Força Tática receberam a informação de que uma dupla em um VW Gol quadrado, teria saído de Castilho/SP com destino a Três Lagoas/MS para comprar droga e revender na cidade paulista.

De posse das informações os policiais militares deslocaram-se até o pedágio situado no km 655 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), município de Castilho e passaram a abordar veículos com as características mencionadas.

Depois de 3 veículos abordados com características semelhantes, ou seja, Gol quadrado ocupado por uma ou mais pessoas, e dado resultado infrutífero, em dado momento os PMs abordaram o veículo VW/Gol ano 1992, na cor Bege, placa BIB – 3179 (Castilho/SP).

Os ocupantes do veículo B. O. S., de Castilho e B. L. S., morador de Auriflama/SP, foram abordados e submetidos à revista pessoal, bem como também revista veicular, sendo localizado no veículo 118 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína e R$ 897,00em dinheiro, dois telefones celulares da marca Samsung, todos devidamente apreendidos.

Diante das circunstâncias os dois indiciados foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde foram ratificadas as prisões em flagrante dos dois por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, ficando ambos à disposição da justiça. O veículo também foi apreendido.