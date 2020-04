Mais dois envolvidos no homicídio de “Grilo” são apreendidos pela Polícia Civil

ANDRADINA – A Polícia Civil apreendeu na tarde de sexta-feira, 03, os adolescentes W. J., morador na cohab São João, e A. T. P.., ambos de 17 anos e esse segundo morador da rua José Martins Rodrigues (antiga rua 6), da cohab Gasparelli, suspeitos de envolvimento no tiroteio que resultou na morte do braçal Rogério de Souza, o “Grilo”, na noite do dia 27/03, no bairro Pereira Jordão. Os dois vão cumprir apreensão temporária de 5 dias e aguaram decisão da Vara da Infância e Juventude sobre seus destinos.

As prisões dos adolescentes aconteceu no final da tarde de sexta-feira, 03, em continuidade aos trabalhos investigativos de polícia judiciária referente ao homicídio do dia 27 de março do ano corrente, e foram requeridas suas apreensões pelo Delegado de Polícia da DIG ao Juiz da Vara da Infância e Juventude. A Justiça só concedeu no decorrer do dia.

O menor morador no bairro Gasparelli chegou a ser ouvido na sede da DIG durante a manhã de sexta-feira e teria confessado ao delegado que foi ele quem atirou nas pessoas que estavam em frente da casa localizada na rua Francisco Ruiz (antiga rua D. Pedro I), no Pereira Jordão.

Os tiros além de assassinar “Grilo”, feriram na panturrilha esquerda, outro indivíduo identificado por José Roberto de Souza, o Beto, que foi socorrido, medicado e liberado horas depois.

Segundo o delegado da DIG, “cumpre esclarecer que as investigações apontam que o crime ocorreu devido ao conflito de bairros existente nesta cidade, tendo falecido um inocente, alheio a esta barbárie que assola sazonalmente este município de Andradina”.

Um maior, de 18 anos e morador na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa, já havia sido preso por força de Mandado de Prisão Temporária de 30 dias e esta recolhido na cadeia de Pereira Barreto, para onde também foram encaminhados os dois adolescentes infratores.