Polícia Rodoviária prende motorista de S10 com 1,5 mil quilos de maconha

IACRI – A Polícia Rodoviária prendeu no final da tarde de terça-feira, 07, M. C. A., de 28 anos, morador na cidade de Naviraí/MS, depois de flagrado dirigindo uma caminhonete GM S-10, na cor branca, placas de Belo Horizonte/MG, abarrotada com 1,5 mil quilos de maconha (Cannabis Sativa). A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Iacri/SP, próximo de Tupã e o indiciado permaneceu no cárcere, aguardando decisão da Audiência de Custódia digital, já que não esta havendo a presencial, para posterior envio a uma Unidade Prisional. O veículo e a droga foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 17h, quando equipes do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 2ª Companhia (Presidente Prudente), 3ª Companhia (Assis) e 4ª Companhia (Araçatuba), pertencente ao 2º Batalhão de Policia Rodoviária, realizava ação fiscalizadora de trânsito, visando ilícitos administrativos e penais, na Rodovia Cmt João Ribeiro de Barros (SP-294), Km 545 + 700, na área do município de Iacri/SP, o abordaram dirigindo a camionete.

Durante fiscalização e busca veicular, o condutor apresentou respostas desencontradas sobre os motivos de sua viagem, o que motivou a realização de uma busca veicular, onde foi localizado na carroceria da picape, grande quantidade de maconha, divididas em tabletes e fardos.

Após pesado a droga somou a quantia de 1,5 mil quilos) de maconha.

Em entrevista o Indiciado informou que receberia a quantia de R$ 15.000,00 para realizar o transporte da droga de Naviraí/MS até São Paulo/SP.

Diante dos fatos ilícitos, foi dada voz de prisão em flagrante delito para o Indiciado, pelo crime de Tráfico de Drogas e ciência de seus direitos constitucionais. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Iacri/SP. O Indiciado permaneceu no cárcere, aguardando a Audiência de Custódia, para posterior envio a uma Unidade Prisional. (com informações da Polícia Rodoviária)