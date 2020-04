Açougueiro tenta matar a esposa a facadas no bairro Santo Antônio

ANDRADINA – O açougueiro E. S. S., de 30 anos, faz 31 no próximo dia 07, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 03, acusado de tentativa de homicídio contra a esposa J. C. S., de 22 anos, na casa da família, localizada no cruzamento das ruas Floriano Peixoto x Rua Aquidauana, bairro Santo Antônio. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. Foram apreendidas duas facas utilizadas no crime.

Segundo boletim de ocorrência, o casal, que é originário do estado de Alagoas, ele de União dos Palmares e ela de Maceió, o homem teria discutido com a enteada dele e, em determinado momento, devido as ameaças, as duas se trancaram em um dos cômodos da casa.

Furioso, o homem arrombou a porta e de posse de duas facas, partiu para cima da enteada para agredi-la. Na tentativa de defender a filha, a mãe entrou na frente e um dos golpes acertou seu braço esquerdo. Depois das agressões, o açougueiro saiu do local.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicada e liberada posteriormente.

Em patrulhamento pelas imediações, a Polícia Militar localizou e prendeu o autor dos fatos. A perícia técnico/científica foi acionada e compareceu ao local apreendendo duas facas.

Ocorrência apresentada no Plantão Permanente onde o autor foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica, lesão corporal, ameaça, injuria e vias de fato, ficando à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo a audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus, o preso aguardou na carceragem do plantão a determinação do juiz, que mandou que ele aguarde preso o prosseguimento do processo, sendo recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência.,