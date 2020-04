Dois homens são baleados em tentativa de homicídio no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – Os pedreiros Washington Santos Ottoni e Flávio Leandro da Silva Basílio, ambos de 34 anos e residentes no bairro Pereira Jordão, foram feridos a tiros depois de sofrerem tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, 03, quando conversavam com amigos na rua Alcides Fernandes Paiva, próximo da cohab do bairro. Washington foi socorrido por familiares e Flávio por amigos, até a UPA – Unidades de Pronto Atendimento, medicados. Os dois não correm risco de morte. Ninguém foi preso na ocasião.

Segundo boletim de ocorrência, passava poucos minutos das 21h, quando eles estavam conversando na rua Alcides Fernandes Paiva, 97, bairro Pereira Jordão, quando um veículo Fiat Uno, de cor vermelha e com os vidros escuros, passou e o motorista fez o retorno próximo da cohab do bairro.

Ao passarem novamente pelo grupo, o passageiro efetuou vários disparos de arma de fogo contra as pessoas que ali estavam e em seguida evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Washington foi atingido por dois disparos, sendo um no tórax e outro no braço esquerdo e a vítima Flávio foi atingida com um disparo nas nádegas. Os dois foram atendidos pelo médico plantonista Ricardo, informando que as vítimas não correm risco de morte.

As duas vítimas negam que tenham algum envolvimento com guerras de gangue, que se reacendeu recentemente com o homicídio de “Grilo”, outra vítima inocente dessa guerra absurda de jovens de bairros diferentes de Andradina.

Foram efetuadas diligências no intuito de localizar os autores, porém sem êxito. Diante dos fatos, dados da ocorrência foram apresentados ao delegado plantonista, ficando ciente dos fatos e o caso deve seguir para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais, para buscar desvendar os autores dessa dupla tentativa de homicídio.

HOMICÍDIO DE ‘GRILO’

Na última sexta-feira, 27/03, o braçal Rogério de Souza, o “Grilo”, de 42 anos, foi morto com um tiro no lado esquerdo do tórax quando conversava com várias pessoas que estavam conversando em frente de uma residência localizada na rua Francisco Ruiz (antiga D. Pedro I ), e José Roberto de Souza, o “Beto”, 32, levou um tiro na panturrilha esquerda. Outras 4 pessoas, inclusive os supostos alvos dos tiros, identificados por “Bielzinho” e “Alemão”, conseguiram fugir do local sem serem alvejados.

PRISÃO E APREENSÕES

Durante investigações da DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil, chegou-se a três suspeitos do envolvimento nesse bárbaro crime, um maior e dois adolescente. Os três estão detidos por força de Mandados de Prisão e Apreensão, à disposição da Justiça, até que se conclusa o inquérito do crime e seja remetido à justiça para decidir o destino dos três (leia matéria a respeito da prisão e apreensões no site).