ROCAM apreende adolescente acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – Uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas, da Polícia Militar, apreendeu na noite de sexta-feira, 27, um adolescente de 15 anos, morador em um sítio próximo da cidade de Guaraçaí, mas que pernoite em uma casa no conjunto “Quinta dos Castanheiras”, bairro Santa Cecília, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 18 embalagens de cocaína (sacolés), R$ 146,10 em notas diversas e um celular marca Samsung, modelo J8, na cor Roxo. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A detenção do menor infrator aconteceu durante o patrulhamento preventivo de Rocam pela área central da cidade de Andradina e, quando se aproximavam da praça da Escola Francisco Teodoro de Andrade, policiais da ROCAM avistaram uma motocicleta de aluguel com dois ocupantes pela contramão de direção (conversão) pela rua Jesus Trujillo, o qual despertou a atenção da equipe.

Imediatamente os PMs deslocaram até a motocicleta e abordaram os dois ocupantes ou seja, o mototaxista e passageiro.

Durante a busca pessoal aos indivíduos, nada encontraram com o condutor da motocicleta que trabalha no mototaxi e estaria realizando o serviço de transporte de passageiro, que teria pego o mesmo em uma residência pelo bairro Castanheira e iria levá- lo até uma residência pela rua José Bonifácio 1620, ao lado da Praça do Teodoro.

O mototaxista informa ainda que F. estava entre a área e a calçada da casa onde o pegou, com o portão entreaberto e que não o conhece.

Realizada a revista no adolescente F., foi localizado com ele, em seu bolso traseiro direito, um invólucro plástico na cor rosa com 19 micro embalagens plásticas transparentes e em seu interior substância entorpecente cocaína, com emblemas estampados de nota de R$ 100,00 embaladas à vácuo, totalizando aproximadamente 21 gramas e no bolso traseiro esquerdo a quantia de R$ 146,10 em notas diversas e moedas e um celular marca Samsung, modelo J8, na cor roxo.

Questionado sobre a procedência do entorpecente disse ser para seu uso e que estaria à procura da casa de um amigo para também usar com ele, informou ainda à equipe que está morando na residência da Rua José Castanheira Pedrosa, no conjunto Quinta dos Castanheiras, porém, também mora em um sítio na cidade de Guaraçaí.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor F., sendo este algemado conforme preconiza a súmula vinculante número 11 do STF, devido ter ficado agitado durante a abordagem e seu histórico de fuga.

Com o apoio das equipes de Força Tática e Comando de Força Patrulha procederam a uma busca domiciliar em sua residência e nada de ilícito foi localizado.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial que ratificou a voz de apreensão ao menor F. pelo cometimento do Art 33 da Lei 11343/06 (Lei de Drogas), recolhendo-o a carceragem daquela unidade policial aguardando que o juiz decidisse seu destino, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

Essa é a segunda vez que o adolescente é apreendido acusado de tráfico de droga. Na outra oportunidade foi flagrado na rodoviária de Andradina quando descia com droga de um ônibus, vindo da cidade de Guaraçaí.