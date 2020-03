Policiais Penais terão vacinação da gripe antecipada pelo Governo de São Paulo

A vacinação contra a gripe sazonal foi antecipada para as forças de segurança do Estado de São Paulo, incluindo Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVPs). A partir desta segunda, (30), esses servidores deverão se dirigir aos postos de saúde e se identificarem como agentes aos profissionais que estão aplicando a vacina.

Vale lembrar, que os profissionais de saúde que trabalham nas unidades profissionais já estão contemplados no primeiro grupo que já está recebendo a vacina desde a segunda, (23), também no posto de saúde, bastando se identificar como tal.

De acordo com a SAP, é importante que tanto agentes quanto profissionais de saúde tomem a vacina, pois embora esta não proteja contra o coronavírus (covid-19), evita a gripe sazonal e é uma medida importante para manutenção da saúde do corpo funcional. Ela evita o aumento de doenças respiratórias, com convergência entre o covid-19 e a gripe, sobrecarregando o sistema de saúde.