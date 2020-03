Sushiman Ã© preso acusado de posse Irregular de arma de fogo de uso restrito

ANDRADINA – O sushiman K. H. C. M. D., de 22 anos, residente na rua 10 da cohab Gasparelli, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 26, acusado de posse Irregular de arma de fogo de uso restrito, apís ser flagro com uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, maconha in natura, garrucha artesanal cal.22, munições de calibres .22mm (deflagrada), cal.32 (intacta) e outra 762. (festim). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu pela carceragem do local até que o juiz decidisse seu destino, já que, devido a pandemia de coronavirus, não está havendo audiência de custódia presencial, As armas e a droga foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Andradina de uma equipe de Força Tática formada pelo sargento PM Estigarribia, cabos PMs Jerônimo e Camargo, quando, ao passar pela Av. Rio Grande do Sul, os policiais avistaram o rapaz em uma motocicleta Titan na cor cinza.

Ao avistar a viatura militar o rapaz mudou de atitude, o que motivou um breve acompanhamento e a abordagem. Em revista pessoal foi localizado no bolso da bermuda do condutor, um cigarro de maconha.

Questionado a respeito da droga, o sushiman apresentou versões contraditórias sobre o entorpecente, porém, confessou ser usuário, afirmando ainda que em sua casa haveria mais entorpecente.

Em vistoria na casa dele, após ter a entrada autorizada por sua mãe, foram localizados em seu quarto, pendurada na parede, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22. Já, na rack, em um recipiente plástico, localizaram maconha in natura, No mesmo móvel, dentro de uma caixa de pesca, encontraram uma garrucha artesanal cal.22, inox, com um cartucho deflagrado cal.22, uma munição intacta de cal.32 e uma munição de festim cal. 762.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo apresentados o sushiman, as duas arma, munições e a droga na Seccional Delegacia para lavratura de boletim de ocorrência. O indivíduo foi liberado ao final da ocorrência enquanto o inquérito prossegue.