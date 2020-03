Polícia Militar realiza ações de orientação para enfrentamento ao novo coronavírus

ANDRADINA – Por orientação do Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar em Andradina está realizando desde a quarta-feira, 25, ações conjuntas de orientação com outros órgãos para o enfrentamento ao novo coronavírus. O objetivo é diminuir a aglomeração de pessoas em locais públicos para dificultar a ação de disseminação do vírus que está provocando essa pandemia mundial.

Os policiais militares a bordo de uma viatura com boa capacidade de som, realizarão visitas a locais como praças, feiras livres, padarias, lanchonetes e similares do município de Andradina, com áudios orientando a população sobre o novo coronavírus (Covid-19).

As equipes informarão a população que a partir daquela data para não ficarem reunidos de forma aglomerada, o que poderia facilitar a propagação do coronavírus.

Também serão visitados os atendimentos em lanchonetes, para constatar se não há mais o consumo no balcão ou nas mesas. No entanto tem a possibilidade de entrega de lanches em domicílio.

Na ação, foi orientado ao público que mantivessem entre si pelo menos a distância de 2 metros para dificultar o contágio, e que todos permanecessem prioritariamente em suas residências, ressalvando as saídas somente em casos de extrema necessidade, e mesmo assim realizado por uma só pessoa. (Com informações da assessoria da PM)