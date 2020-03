PM de folga evita roubo contra a Elite Conveniência

Policial precisou atirar contra o autor, já que ele partiu pra cima dele com um canivete, porém, não o acertando

ANDRADINA – Um policial militar evitou na noite do último sábado, 21, que o ajudante geral V. T. M. S., de 21 anos, residente na rua Projetada I, no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, praticasse um roubo contra a Elite Conveniência, localizada na rua Bandeirantes, ao lado do clube ATC. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça.

O fato aconteceu próximo de 22h30, quando o ajudante geral estava em companhia de outro rapaz, o lavador de automóveis B. W. S. S., também de 21 anos, do bairro Santo Antônio, e o primeiro entrou no estabelecimento comercial e pegou alguns chocolates entre eles Talento e baton.

Quando tentava sair do local foi interpelado pelo funcionário D. N. F. S., de 20 anos, que conversava com outros funcionários da conveniência naquele momento e percebeu a ação. Ao tentar interpelar o rapaz, este empurrou o funcionário e o ameaçou com um canivete. O funcionário ainda conseguiu enfiar a mão no bolso da bermuda do acusado e retirar as barras de chocolate.

O PM que estava do lado de fora depois de ter ido ao local comprar refrigerante, percebeu o tumulto e, depois de se identificar como policial, interpelou os dois rapaz que entraram na conveniência, ordenando que este colocasse o canivete no chão.

O ajudante geral não obedeceu e então partiu para cima do policial militar, agredindo-o com chutes e socos. Nesse momento, o PM sacou uma pistola que carregava e efetuou um disparo contra o acusado, não o acertando. Alguns informaram que o tiro havia sido para o alto e outros para o chão, mas não na direção do infrator. Vale lembrar que o ajudante geral estava com uma das mãos para trás, como quem escondia alguma arma branca.

Após o disparo, os dois rapazes fugiram em bicicletas pela rua Bandeirantes, sentido ao bairro Santa Cecília.

Equipes de Força Tática e ROCAM foram acionados e de posse das características dos acusados passou a realizar patrulhamento pelas imediações, localizando-os a 4 quarteirões da conveniência. Questionados sobre os fatos, os dois negaram que tivessem roubado a conveniência e apresentaram versões diferentes pelo entrevero, aparentando ainda que estavam sob efeito de bebida alcoólica e drogas. Em virtude do nervosismo e da agitação dos dois, foi necessário a utilização de algemas para conte-los.

Os dois foram levados até a loja de conveniência, sendo reconhecidos pelo funcionário e o policial militar de folga. O local é dotado de câmeras de segurança, mas que não estavam funcionando naquele momento.

Encaminhados ao plantão policial, o delegado apurou que o ajudante geral aproveitou uma distração do rapaz do caixa e surrupiou as barras de chocolate. Ao ser surpreendido por outro funcionário, além dele não devolver o que havia surrupiado, utilizou-se de um canivete para garantir que ficaria com os chocolates, caracterizando então o roubo.

Apurou ainda que o outro rapaz não participou da ação criminosa propriamente dita, já que ficou do lado de fora da conveniência e não sabia que seu amigo iria furtar ou roubar a conveniência, liberando-o ao final da ocorrência.

Já o ajudante geral foi indiciado por roubo e permaneceu à disposição da justiça.