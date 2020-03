Polícia faz fiscalização em ranchos para evitar aglomerações em Castilho

Além das orientações sobre as medidas preventivas ao Covid-19, os PMs orientaram para que essas pessoas cumpram a quarentena isoladas em casa.

CASTILHO – A Polícia Militar está realizando durante esta semana fiscalizações em ranchos com aglomeração de pessoas nos bairros Beira Rio e Porto Independência, em Castilho (SP).

De acordo com policiais, na quarta-feira (25), algumas pessoas estavam aglomeradas nesses ranchos às margens do Rio Paraná e os funcionários da saúde, juntamente com os policiais, realizam orientações sobre as medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19).

Além das orientações de prevenção, os policiais orientaram para que essas pessoas retornassem para suas casas e realizassem a quarentena em isolamento, conforme decreto municipal.