Pai e filha são presos pela Polícia Civil acusados de tráfico e porte de arma em Castilho

CASTILHO – A Polícia Civil prendeu na tarde de sexta-feira, 20, o operador de máquinas M. M., de 39 anos e sua filha Y. L. S. M., de 22, residentes na rua Santos Dumont, bairro Laranjeiras, acusados de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo depois de flagrados com droga e um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Encaminhados à Delegacia de Polícia, foram indiciados, tendo ele sido recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela à de Tupi Paulista, à disposição da Justiça. A droga e a arma foram apreendidos.

As prisões de pai e filha aconteceram depois que policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão requerido pela Polícia Civil e expedido pela 1ª Vara Criminal de Andradina, resultado de inquérito levado à cabo pela Delegacia de Polícia do município, a serem cumpridos nas ruas Netuno e Santos Dumont, no bairro Laranjeiras.

No primeiro endereço averiguado na rua Netuno, os policiais civis localizaram atrás de uma gaveta de um guardarroupas, um revólver calibre .38mm, com seis munições intactas.

O indiciado M. M., não estava no local e os policiais obtiveram informações de que ele estava na casa da namorada dele. Ao irem ao local e o localizarem, ele informou aos policiais que não sabia nada de arma de fogo em sua casa.

Em outro endereço alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão, na rua Santos Dumont, mesmo bairro, foram localizadas drogas.