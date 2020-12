Força Tática prende dupla no pedágio de Castilho com 1 tijolo de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite do último domingo (20), os desempregados E. G. H. C., de 23 anos, residente na rua João Ribeiro Novais, no Parque São Gabriel e J. S. S., de 32 anos, da rua São José, no Jardim Brasil, os dois de Andradina, acusados de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes depois de flagrados com um tijolo de maconha (Cannabis Sativa), quando estavam em um automóvel pela rodovia Marechal Rondon. Encaminhados aos plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

As prisões dos acusados aconteceram durante patrulhamento pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300), km 655 onde está localizada a praça de pedágio, já que é de conhecimento da PM que a Rondon liga os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo e que ela é muito utilizada no transporte de objetos ilícitos, intensificaram o patrulhamento naquel local.

Em dado momento a equipe de Força Tática com cabos PMs Yoshio, Diletti e Rezende, avistou o veículo GM Corsa, cor branca, ocupado pelos dois indivíduos, sendo o condutor já é bastante conhecido nos meios policiais pela pratica do crime de tráfico de drogas.

Foram realizadas a abordagem nos dois até então suspeitos e durante busca pessoal foi possível visualizar na cintura do passageiro, ao lado do motorista, e ainda dentro do carro, um objeto embalado com fita adesiva de cor marrom, bastante utilizada no embalo de drogas.

Imediatamente o passageiro informou a equipe que trazia consigo um tijolo de maconha que, após aferido pesou 937 gramas e um aparelho celular da marca Samsung.

O condutor foi questionado a respeito da droga localizada e informou aos policiais que é usuário de crack e que estaria apenas fazendo o transporte de seu comparsa. Acredita-se que ele receberia parte do entorpecente como pagamento.

Em busca veicular foi localizado no assoalho do veículo, lado do passageiro, um pequeno tablete do mesmo entorpecente (maconha), também pertencente ao passageiro, que depois de pesado aferiu 47 gramas, totalizando 983 gramas.

Com o condutor foi localizado a quantia de R$ 20,00, dos quais R$ 10,00 estava em sua carteira e outros R$ 10,00 na porta do motorista, bem como um aparelho celular da marca Positivo.

Diante da droga localizada, os dois infratores foram conduzidos ao plantão policial em Andradina, onde o delegado ratificou a voz de prisão em ambos pela pratica de tráfico de drogas. Após termino da ocorrência permaneceram a disposição da justiça na carceragem da Policia Cívil, de onde foram encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto.

EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL

Após consulta sobre a vida criminal dos envolvidos, foi constatado que o passageiro E. G. H. C., de 23 anos, constava como procurado da justiça. Questionado a respeito, informou que havia dois meses que estava nas ruas de Andradina depois de fugir do regime semi-aberto da penitenciária de Presidente Prudente, onde também cumpria condenação anterior por tráfico. Faltavam apenas 8 meses para ganhar a liberdade por completo quando foragiu, por isso havia um Mandado de Prisão em aberto, sendo também cumprido. .

Pelo plantão policial foi elaborado boletim de ocorrência de tráfico de drogas/ associação ao trafico/ condenado capturado.

BRIGA NA AV. GUANABARA

O proprietário do GM Corsa, na cor branco é o mesmo flagrado esse ano em imagens de celulares quando tentava atropelar algumas pessoas que comemoravam um título de um time de futebol e depois teve o veículo atingido a golpes de capacete e de pedradas. Depois disso esse mesmo rapaz sofreu outras duas agressões, tendo uma delas sido considerada mais grave. Segundo familiares, o vício em drogas o levou para este caminho.

RELEMBRE O CASO

Av Guanabara tem briga, garrafada e tentativa de atropelamento

Depois de muito tempo sem registrar grandes movimentações devido as restrições em razão da pandemia do coronavirus (Covid 19), a Av. Guanabara, a principal via de entrada e saída de Andradina, nas proximidades do trevo com a rodovia Marechal Rondon, viveu uma madrugada de muita confusão, agressões, correria, tentativa de atropelamento e veículo com vidro destruído.

Conforme os vídeos que circulam em grupos de redes sociais como facebook, whats app, instagran, é possível ver que uma pessoa discutindo com várias outras e a partir disso, uma sucessão de empurrões, murros e pouco tempo depois um motorista em um veículo branco tentando atropelar algumas pessoas que estavam nas calçadas em frente do shopping e Camda.

Muitos desses rapazes então, para se defenderem do possível atropelamento, atiraram garrafas de cerveja (vazias) e pedras, contra os parabrisas dianteiro e traseiro desse veículo, quebrando os dois. Depois de um certo tempo, o motorista do veículo branco fugiu do local.