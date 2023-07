Castilho tem 80% da sua iluminação de mercúrio trocadas por lâmpadas de Led

Vale lembrar que as ruas principais de acesso e do centro da cidade já contam com esse tipo de iluminação de Led, deixando o ambiente mais claro e com um tom diferente da luz de mercúrio.

As lâmpadas de led tem maior durabilidade, com estimativa em torno de 60 mil horas, diferente das 24 mil horas de duração da lâmpada a vapor.

