Pá carregadeira desgovernada deixa bairro Santo Antônio sem energia

Maquina quebrou um poste de energia ao meio, provocou curto circuito e deixou bairro Santo Antônio às escuras por longo período

ANDRADINA – Um defeito mecânico está sendo apontado como a causa mais provável para um acidente de trânsito, felizmente sem vítima, ocorrido na tarde de terça-feira, 24, na rua , praticamente atrás do shopping. O fato provocou a quebra de fios de alta tensão deixando o bairro Santo Antônio sem energia elétrica por pelo menos cinco horas. O restabelecimento foi providenciado após a intervenção da concessionária Elektro, substituição do posto e religação do fornecimento.

Segundo o apurado pela reportagem, o funcionário da empresa proprietária da pá carregadeira estava levando-a até uma oficina mecânica localizada próximo do shopping, seguindo pela rua Dezenove de Novembro e ao virar a direita para acessar a rua Gabriel Teixeira de Barros, que passa atrás do shopping, ele percebeu que o maquinaria estava sem freio, já que não obedecia o seu comando.

Como a rua é com uma descida acentuada, ele se desesperou e também pensou que, se continuasse sem freio, poderia atropelar alguém que passava pela rua Paes Leme, ou bater contra a parede dos fundos do shopping.

A única opção que ele teve naquele momento foi jogar o maquinário contra o poste de energia e a guia de sarjeta (meio fio), na intenção de parar a pá carregadeira.

Como a pá carregadeira é do modelo grande, sua caçamba acabou bateu contra o poste, quebrando-o ao meio, arrebentando as fiações elétricas, de telefone e de internet, provocando muita faísca devido o curto circuito e muito barulho, tipo um estrondo. Por sorte o pneu não chegou a subir na calçada, senão o estrago teria sido pior ainda.

O condutor ficou muito abalado após o acidente e até saiu do local, aguardando bem distante a chegada de um representante da empresa que trabalha e proprietária da pá carregadeira.