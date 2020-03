Auxiliar de serviços gerais é preso depois de bater veículo na marginal da Rondon

ANDRADINA – O auxiliar de serviços gerais A. S. L., de 35 anos, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 21, acusado de dirigir sob influência de bebida alcoólica, depois de bater o veículo que dirigia pelo jardim Brasil. Encaminhado ao plantão policial, foi constatado que o índice apresentado por ele era bem acima dos 0,33 mg/l, enquadrando-se em situação criminal. Ele permaneceu pela carceragem do plantão até o juiz decidir seu destino, já que, devido a pandemia do coronavirus (covid 19), não está havendo audiência de custódia presencial.

A prisão do acusado aconteceu depois que policiais militares foram acionados para atender um acidente de trânsito sem vítima pela rua Elétrico Bracale (marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon), quando um motorista bateu um veículo VW Passat, em um muro de uma residência, próximo de um campo de futebol.

Quando os policiais militares chegaram ao local dos fatos, constataram que o motorista estava sob efeito de bebida alcoólica devido o forte odor etílico, voz pastosa, dificuldade de raciocínio e alegria exacerbada. Ele acabou confirmando ao PMs que havia mesmo bebida alcoólica e não soube explicar como aconteceu o acidente.

Ao chegar no plantão policial recusou ser submetido ao teste do etilômetro, porém, quando foi analisado pelo médico perito, este constatou que ele estava com suas funções psicomotoras comprometidas, constatando um alto grau de ingestão de bebida alcoólica.

Por não caber fiança nesse caso em que o índice apurado é superior a 0,33 mg/l, ou o legista constate a embriagues, ele permaneceu à disposição da justiça na carceragem do plantão até que o juiz decidisse seu destino.