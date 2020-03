Aumentam casos de violência doméstica devido à quarentena do coronavírus

ANDRADINA – Com a pandemia do coronavírus ( COVID-19) e a recomendação de que as pessoas permaneçam em suas residências houve um sensível aumento nos números de ocorrências envolvendo violência doméstica, o que já era esperado pelos profissionais da Polícia Civil. Segundo o delegado assistente da Seccional Andradina, na média, está acontecendo mais de uma prisão em flagrante por dia.

Entenda-se por violência doméstica não só as agressões físicas, mas também ameaças, injúrias e qualquer outro tipo de sofrimento infligido contra a mulher. Embora haja algumas restrições no atendimento de ocorrências não urgentes, as quais os usuários do serviço são orientados a registrar pela Delegacia Eletrônica, os casos de violência doméstica são excetuados. Ou seja, visando proteger a mulher, tais ocorrências serão atendidas e registradas a qualquer momento (24 horas por dia).

A Delegacia Geral de Polícia também emitiu normatização determinando que as Delegacias de Defesa da Mulher ( DDM), de todo o Estado, a partir da data de anteontem ( 25/3/2020), já estão automaticamente, além do expediente normal de atendimento, também trabalhando em regime de sobreaviso, o que significa dizer que a Polícia Civil não poupará esforços para prender pessoas que pratiquem tal modalidade de crime.

Exemplo disso, são os expressivos números de nossa região nos últimos 10 dias. Contabilizando as 12 cidades que fazem parte da Delegacia Seccional de Polícia de Andradina, até o momento aconteceram 17 prisões em flagrante de maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, namorados e ex-namorados, que praticaram algum tipo de violência doméstica contra mulheres ou descumpriram medidas protetivas fixadas pela Justiça.

No total da sub-região, nesses dias, foram 38 encaminhadas ao Poder Judiciário 40 pedidos de medidas protetivas e 04 de prisões preventivas. Dos pedidos de prisão, dois já foram deferidos e os autores estão sendo procurados.

Só em Andradina e Castilho tivemos 11 prisões em flagrante efetuadas e 17 medidas protetivas encaminhadas ao Poder Judiciário. “É, sem sombra de dúvida, um número expressivo não só para a cidade de Andradina, como para toda a região”, disse Zompero.

Desde a manhã desta sexta-feira, 27, uma equipe do GOE – Grupo de Operações Especiais, da Polícia Civil de Andradina, está nas ruas para realizar patrulhamento preventivo especializado a fim de coibir prática de crimes de furto a supermercados e também para atuar prontamente contra autores de crimes de violência doméstica.

A Delegacia Seccional de Polícia de Andradina recomenda aos cidadãos que tenham bom senso, calma, paciência e resiliência no trato das questões domésticas, devendo sempre buscar o diálogo e a solução pacífica de eventuais desentendimentos. Crimes de violência doméstica têm penas altas e ensejam prisão dos agressores. Nos dias que se seguirão, portanto, a Polícia Civil de Andradina intensificará ainda mais o combate a esses tipos de crimes.

Segundo o delegado, muita gente sendo presa aqui na região de Andradina por desacreditar na lei de violência doméstica. O povo tem de saber que, se vier parar na Delegacia, será preso”, concluiu Zompero.