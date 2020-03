Câmara de Vereadores de Castilho suspende temporariamente as seções

CASTILHO – O presidente da Câmara de Vereadores de Castilho, Sebastião Reis Oliveira, emitiu nota à imprensa informando que, Devido à grave crise de saúde causada pelo COVID-19, suspenderá as Sessões e o atendimento presencial ao público até o dia 05 de abril de 2020, ou até nova determinação do Governo do Estado ou até da Justiça.

Leia na integra o comunicado:

Esclarecimento a População:

Devido à grave crise de saúde causada pelo COVID-19, cabendo a todos o compromisso de tomar atitudes visando garantir o isolamento, que por hora, é a melhor forma de conter a propagação do vírus.

A Câmara de Castilho suspenderá as Sessões e o atendimento presencial ao público até o dia 05 de abril de 2020.

Aqueles que necessitarem de atendimento ou fazer solicitações junto à Câmara de Castilho, deverão efetuar contato através do site www.camaracastilho.sp.gov.br.

Contamos com a compreensão de todos.