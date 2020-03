Mulheres se ferem em acidente entre Biz e Corolla no centro de Andradina

ANDRADINA – As donas de casa R. A. G., 40 anos, e F. R. S., 61 anos, sofreram escoriações e contusões pelo corpo, felizmente sem muita gravidade, ao se envolverem em acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 11, no cruzamento das ruas Santa Terezinha com 13 de Maio, centro. Socorridas pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicadas e liberadas posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando as duas ocupavam a motoneta Biz, na cor preta, pilotada pela mulher de 40 anos, seguindo pela rua Santa Terezinha, sentido estádio municipal/centro, e ao chegarem no cruzamento citado, tiveram a trajetória interceptada pelo Toyota Corolla, na cor preta, dirigido por C. F. A., de 44 anos, que seguia pela 13 de Maio, sentido centro/Santa Casa e entrou na preferencial das vítimas.

Sem tempo para frear as ocupantes da motoneta bateram contra a lateral dianteira direita do Corolla, caindo no asfalto. A motorista do Corolla informou que os raios de sol daquela hora da manhã impediram dela avistar a motoneta se aproximando.

Com o choque as duas mulheres sofreram ferimentos pelo corpo, tendo a de 40 anos sofrido uma contusão na costela, lado esquerdo e a garupa sofrido escoriações na canela, cotovelo e ombro, todos lado esquerdo, felizmente sem muitas gravidades.

O trânsito no local foi interrompido para o socorro da vítima e a retirada dos veículos do movimentado cruzamento.