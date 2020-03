Mulher vai parar na UTI após acidente na entrada do Friboi

ANDRADINA – A operária do frigorífico local Michele Mendes Morais, residente na rua Dirceu Gimenes, no bairro Pereira Jordão, esta internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Araçatuba, após ser vítima de gravíssimo acidente de trânsito no fim da madrugada de quarta-feira, 11, no trevo de entrada do frigorífico, onde entraria as 6h da manhã. Segundo uma parente dela, já foi submetido a cirurgia para correção das múltiplas fraturas pelo corpo.

Segundo boletim de ocorrência, o acidente aconteceu antes das 6h, quando a operária pilotava sua motoneta Biz, na cor branca, pela vicinal da Rondon, Jiro Morimoto, e ao diminuir a velocidade para entrar no trevo de acesso a vicinal José Batista Sobrinho, onde existe um semáforo, foi derrubada pelo veículo VW/GOLF, conduzido por Evandro Pereira da Silva, que colidiu em sua motoneta.

Com o violento choque, a operária caiu forte no asfalto, sofrendo fratura exposta da perna e braço esquerdos. O caso mais grave foi o da perna, que sofreu rotação da patela e esmagamento da tíbia.

O próprio condutor do Golf acionou o Corpo de Bombeiros e permaneceu pelo local até a chegada da Polícia Militar, onde prestou as informações necessárias.

A vítima foi socorrida até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, sendo atendida pelo médico Eraldo Luiz da Silveira, submetendo-a a exames de Raio X. Devido a gravidade das fraturas, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Andradina e estabilizada. Depois disso e com a piora de seu estado de saúde, ela foi transferida com urgência para Araçatuba, onde passou por cirurgia e permanece internada, acompanhada pelo esposo.

Já o condutor do Golf aceitou ser submetido ao teste do etilômetro passivo, e não foi constatado que ele ingeriu bebida alcoólica. Os veículos sofreram danos de média monta. A perícia técnica/científica não compareceu ao local.