PM prende dupla acusada de porte ilegal de arma de fogo em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira, 12, o ajudante geral L. S. L. S., de 21 anos, residente na rua Jesus Trujillo, jardim Alvorada e o mecânico M. R. S., 21, residente na rua Paulo Marin (antiga Acre), bairro Benfica, acusados de porte ilegal de arma de fogo, ao serem flagrados com um revólver da marca Taurus, calibre 38, com seis munições. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça para apresentação posterior em audiência de custódia. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da dupla aconteceu próximo de 19h30, quando uma equipe da PM formada pelos cabos PMs Marta e Rufino realizava patrulhamento pelo bairro São João, e avistaram duas pessoas em atitude suspeita na via pública que, ao serem abordadas, acabaram declarando que foram ameaçadas por uma terceira pessoa, justamente o ajudante geral e que essa pessoa estaria portando uma arma de fogo.

De posse dessa informação, os policiais militares saíram no patrulhamento pelo bairro e logo depois o avistaram pedalando uma bicicleta. Ele, ao notar que seria abordado, evadiu-se em alta velocidade por 2 quarteirões até ser alcançado e detido pela rua 21, ainda no mesmo bairro.

Durante a busca pessoal foi localizado em sua cintura um revólver marca Taurus, calibre .38, coronha de madeira, acabamento oxidado, cano de 4 polegadas, capacidade do tambor para 6 cartuchos e totalmente municiado, e ainda com a numeração suprimida (raspada).

Conduzido ao Plantão, o ajudante geral declarou que a arma apreendida era de propriedade do mecânico M. R. S. Os policiais nas viaturas que já estavam no apoio da ocorrência saíram no encalço dele, também o localizaram e o conduziram ao plantão policial. O mecânico informou que havia repassada a arma para o ajudante porque a namorada dele havia sido ameaçada por indivíduos do bairro São João e ele foi “cobrar a bronca”.

De posse das informações prestadas, de que todos os envolvidos já possuíam passagens e que faziam parte das gangues da cidade, dos bairros Benfica e São João, o delegado Dr Carlos Falsirolli ratificou a prisão de ambos pela prática do crime de Porte Ilegal recolhendo-os à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA

Em audiência de custódia no fórum de Andradina, para onde foram levados na manhã de sexta-feira, 13, o juiz decidiu que o ajudante geral L. S. L. S., de 21 anos, deve responder preso ao processo de porte de arma, determinando seu recolhimento ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, concedendo ao mecânico o direito de responder em liberdade.