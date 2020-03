ANDRADINA – Uma mangueira ressecada e que teria vazado álcool, é a causa mais provável para um incêndio que destruiu completamente o motor de um Fiat Siena, na cor preto, placa de Bauru/SP, no início da tarde de quarta-feira, 11, quando trafegava pela rua Floriano Peixoto, cruzamento com a rua Humberto de Campos, e ocupado por duas pessoas: a motorista e um estudante, menor, a caminho da escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado, conseguiu apagar o fogo, evitando que ele se alastrasse por todo o veículo, mas o motor ficou completamente destruído. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

Segundo informações coletadas no local da ocorrência pela reportagem, a mulher e o estudante seguiam normalmente com o Siena pela rua Floriano Peixoto, sentido a uma escola no centro da cidade e ao passar pelo cruzamento da rua Humberto de Campos, foi alertada por transeuntes que saía fumaça debaixo do motor.

Rapidamente ela estacionou, saiu do veículo e pediu para o estudante também sair. Pessoas que passavam com veículos pelo local utilizaram extintores de incêndio, mas as chamas ficaram incontroláveis, e foi necessário acionar os bombeiros.

Um rapaz informou que esse veículo ficou apreendido por um período, o que deve ter contribuído para o ressecamento da mangueira que abastece o motor de álcool. Ao se romper, ela jogou o fluído na tubagem quente do motor, proporcionando o incêndio de graves proporções materiais. Foi informado ainda que o veículo passou por algumas reformas depois da apreensão, mas nãos e lembram se trocaram a mangueira de combustível.