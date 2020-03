Motorista acusado de dirigir alcoolizado derruba poste e deixa bairro sem iluminaÃ§Ã£o

ANDRADINA – O caminhoneiro Charles Donizete Correia, de 26 anos, residente na cidade de Vargem Grande do Sul, próximo de São João da Boa Vista e da divisa com Minas Gerais, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde do último domingo, 09, acusado de dirigir sob influência de bebida alcoólica, depois de derrubar um poste de iluminação e deixa o bairro Vila Feltrin as escuras. Encaminhado ao plantão policial, recusou soprar o bafômetro, mas o médico legista atestou o alcoolismo, tendo o delegado arbitrado fiança de um salário mínimo (R$ 1.045,00), sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade.

O acidente aconteceu quando o motorista dirigia a carreta da transportadora Lotrans, de Três Lagoas/MS, carregado com material para celulose, depois de sair do pátio do Auto Posto Viajantes, seguir pela Av. Rio Grande do Sul, e depois entrar à direita na rua Euclides da Cunha, como quem fosse para o aeroporto de Andradina.

Num cruzamento muito fechando entre as ruas Euclides da Cunha e Sebastião Arantes, ele tentou efetuar uma curva muito fechada e a carreta bateu contra um poste de iluminação, quebrando-o ao meio, danificando a fiação elétrica, inclusive com curto circuitos e também a fiação de telefone.

O motorista anda manobrou e tentou fugir do local, sentido ao aeroporto, mas a fiação de telefone e os moradores daquela localidade o impediram.

Mas o estrago já estava feito e grande parte do bairro Feltrin ficou ás escuras, até a chegada de homens da empresa concessionária de energia do município, que tiveram muito trabalho para substituir o poste danificado e repor toda a fiação. Somente depois de cinco horas é que a energia foi restabelecida.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que o motorista dirigia sob efeito de bebida alcoólica, devido andar cambaleante, voz pastosa e dificuldade para raciocinar e dar as respostas precisas pelas perguntas feitas pelos policiais.

Mesmo assim ele recusou soprar o etilômetro mas, diante da evidência de ter bebido, recebeu multa de R$ 2.950,00, teve que pagar fiança de R$ 1.045,00, a CNH – Carteira Nacional de Habilitação apreendida e ainda a carreta entregue para uma pessoa sóbria e devidamente habilitada. Ele corria risco enorme de ser demitido quando voltasse para sua cidade.