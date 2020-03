Morador de Andradina envolvido em tombamento de carreta na SP-563 em Ouro Verde

OURO VERDE – Um motorista de Andradina, identificado apenas por Antônio, de 57 anos, passou por um grande susto na manhã de sexta-feira, 13, sofrendo apenas escoriações leves em um dos braços, ao tombar um carreta carregada com aparas de madeira (cavaco), na altura do KM 129 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, A “Rodovia Da Integração”, próximo ao trevo da cidade de Ouro Verde, (região de Dracena). A Polícia Rodoviária e homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens estão Orientando o trânsito no local para retirada (transbordo) da carga e posterior destombamento da carreta.

O acidente aconteceu quando o homem, que mudou-se recentemente da cidade de Tupi Paulista, também, na região de Dracena, seguindo com a carreta Scânia, na cor cinza, acoplada a uma caçamba de grande capacidade de carga, completamente lotada de aparas de madeira (cavaco), aproximadamente 30 toneladas, para a indústria de celulose.

Por um descuido, no trecho da rodovia entre Ouro Verde e Dracena, saiu à direita da rodovia, em uma saliência de altura considerada da pista. Ao tentar retornar para o centro da rodovia, acabou perdendo o controle de direção da carreta, tombando do lado esquerdo ao que seguia.

Por sorte no acidente sofreu apenas escoriações leves em um dos braços e recusou encaminhamento ao hospital de Ouro Verde, ficando no local prestando informações ao policiamento rodoviária e homens do DER. O “bruto” sofreu amassamentos em todo seu lado esquerdo.

O local do acidente fica entre o trevo que dá acesso a cidade de Ouro Verde e a ponte do Córrego das Marrecas, no município de Dracena. (com informações do site Jorge Zanoni.com)