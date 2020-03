Homem é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo em Itapura

ITAPURA – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado, 07, Fabrício De Oliveira Araújo, acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao ser flagrado com um revolver calibre 38mm, número 1236227, municiado com 03 projéteis intactos e 01 deflagrado. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, apresentado ao delegado Dr Miguel Gomes da Rocha Neto que, ciente dos fatos, arbitrou fiança de 01 salário mínimo. Até o fechamento da ocorrência a fiança não havia sido paga e ele ficou sob a custódia da autoridade de plantão. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante realização da ‘Operação Servir e Proteger’ e fiscalização de trânsito pela Avenida Marechal Artur Costa e Silva, 200, quando a equipe formada CB PM Fábio Henrique (DEJEM), soldados PMs Fabiano e Lucas, abordou o veículo FORD Corcel II, emplacamento GRT – 7423, tendo como condutor o indiciado.

Ao ser solicitado a documentação referente ao veículo e CNH dele, o indivíduo demonstrou certo nervosismo, tendo dificuldade em achar os documentos. Foi solicitado para que ele saísse do veículo e acompanhasse a busca veicular pelo SD PM Lucas que, ao realizar a averiguação, encontrou o revólver calibre 38, especial, 2 polegadas, oxidado, de número 1236227, municiado com 03 projéteis intactos e 01 deflagrado, guardado no interior do porta luvas do veículo e, posteriormente, em busca pessoal conforme POP específico, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Foi dada voz de prisão e, flagrante pelo SD PM Fabiano e realizado o uso de algemas devido o fundado receio de fuga, conforme preconiza a súmula vinculante 11 do STF e lei 8.858/2016, bem como a identificação dos policiais militares e garantidos seus direitos constitucionais.

Foi dada ciência dos fatos via COPOM e conduzido dados e indivíduo até a Delegacia de Polícia Civil de Ilha Solteira, onde o delegado de plantão, Dr Miguel Gomes da Rocha Neto, ciente dos fatos, arbitrou fiança de 01 salário mínimo, que não foi paga até o término da apresentação da ocorrência, ficando sob a custódia da autoridade de plantão.