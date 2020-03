Ladrões arrombam e furtam conveniência localizada no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Civil está analisando imagens que possam levar a identificação de dois, ou mais bandidos que, na madrugada do último domingo, 8, mediante arrombamento da janela do banheiro, furtaram diversas bebidas e um televisor de 32”, de uma conveniência localizada no cruzamento das ruas Bandeirantes com Espírito Santo, bairro Piscina. Segundo o proprietário do local, o prejuízo foi considerável. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência no plantão policial e o caso foi repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais.

O furto foi percebido quando o proprietário chegou para abrir a conveniência ainda na parte da manhã de domingo e encontrou o local totalmente revirado. Como a porta da frente estava intacta, ele foi até o banheiro, onde existe um vitrô e uma grade de proteção e constatou que os dois foram arrebentados a força.

Ao fazer um levantamento do que foi levado, constatou que furtaram 3 litros de whisky, 3 garrafas de vodka, 3 de catuaba, 3 ‘corotinhos’, 2 caixas de latinha de cerveja Brahma, além de R$ 30,00 e um televisor de 32”.

As Polícias Militar e perícia técnico/cientifica foram acionadas, tendo a Militar registrado o caso no plantão policial e a técnica registrado os danos em fotos. Em uma residência próximo da conveniência existem câmeras de segurança e as imagens já foram requisitadas.