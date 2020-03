Hillux capota apÃ³s acidente na Av. Guanabara e deixa duas mulheres feridas

ANDRADINA – As donas de casa J. C. A., de 28 anos, P. R. S., 42, residentes na rua Pereira Barreto, centro, e a operadora de cobrança bancária A. P. S. A. P., 39, residente na rua Mato Grosso, bairro Peliciari, sofreram ferimentos e contusões leves pelo corpo, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de sábado, 07, no cruzamento da Av. Guanabara com rua Santa Terezinha, centro. Devido as dores no corpo, P. R. S., 42, foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e A. P. S. A. P., 39, pela ambulância até o hospital da Unimed. As duas mulheres foram medicadas e liberadas para registro da ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu quando a dona de casa J. C. A., de 28 anos, dirigia a Toyota Hillux, na cor preta, pela Av. Guanabara, sentido centro/trevo e ao passar pelo cruzamento citado teve o veículo violentamente atingido pelo GM Astra, na cor prata, dirigido pela operadora de cobrança bancária A. P. S. A. P., 39, que seguia pela rua Santa Terezinha, sentido estádio municipal/centro. A mulher disse que o sol forte da tarde atrapalhou sua visão.

Com o violento impacto, a Toyota Hillux rodopiou e tombou lateralmente. As duas mulheres que ocupavam a caminhonete, assim como a motorista do Astra reclamavam de dores pelo corpo provocadas pelo cinto de segurança. Porém, somente a motorista do Astra e a passageira do Hillux precisaram ser socorridas.

Depois de tombar, o estepe da Hillux escapou do compartimento e desceu ladeira abaixo na Av. Guanabara, batendo contra o parachoque traseiro do GM Corsa Classic, na cor prata, pertencente à professora V. P. M. S., de 52 anos, que havia estacionado pouco abaixo daquele cruzamento para fazer a entrega de pães e doces caseiros para suas clientes.

Com o choque, a Hillux sofreu um grande amassamento em sua lateral direita, quebra do retrovisor, e riscos em geral. Já o GM Astra teve sua frente completamente destruída. Quando ao Corsa atingido pelo pneu, teve o parachoque traseiro afundado.