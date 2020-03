Acidente com carro e moto na rodovia Raposo Tavares deixa três mortos em Itaí

A rodovia teve uma das faixas interditadas por pouco mais de uma hora e já foi liberada. Os veículos foram levados à base da Polícia Rodoviária de Paranapanema.

Aleksander Vorster tinha 22 anos e dirigia o carro no momento do acidente. Segundo os bombeiros, o rapaz ficou preso entre as ferragens e morreu na hora. O corpo vai passar pelo Instituto Médico Legal (IML).

Diego Júnior Ribeiro tinha 28 anos e pilotava a moto com placa de Ourinhos. Ele também morreu no local, informou o Corpo de Bombeiros.

Mayke Rodrigues da Silva Melo tinha 26 anos e estava na garupa da moto. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e pelo Samu da cidade até o pronto socorro de Itaí, mas não resistiu aos ferimentos.