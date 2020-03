Homem morre carbonizado em incêndio a casa em Timburi

Ainda de acordo com a esposa, o homem trancou ela e a filha de 2 anos em um cômodo, enquanto quebrava coisas pela residência.

A família da vítima é de São José do Rio Preto (SP), no noroeste paulista, e foi até a cidade. Até as 8h20 não havia informação sobre velório e do enterro. A mulher e a filha do casal foram levadas para a casa da mãe dela.